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В казанском парке «Черное озеро» 14 декабря состоится официальное открытие катка

02:33, 06.12.2018
В казанском парке «Черное озеро» 14 декабря состоится официальное открытие катка
Фото: kzn.ru

В казанском парке «Черное озеро» 14 декабря состоится официальное открытие катка, темой которого станет дискотека на льду «Танцы всех поколений».

Посетителям нужно будет надеть яркий шарф и шапку. Для них организуют развлекательную программу и танцевальный массовый флешмоб.

Каток будет работать ежедневно с 13.00 до 22.00 в будние дни и с 10.00 до 22.00 в выходные.

В техническом режиме ледовая площадка начнет функционировать уже в предстоящую субботу, 8 декабря. Также с 8 декабря в парке будет работать пункт проката коньков, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что 1 декабря на Кремлевской набережной Казани откроется самый длинный каток в Европе. Его протяженность составит 1 км.

Общество Татарстан
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