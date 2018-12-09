Рафаэль Батыршин: «Ак Барс» на правильном пути, а про матч со СКА все сказал наш тренер»

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршинпосле победы над «Слованом» (2:1) рассказал, что думает о 400 сыгранных в КХЛ матчах.

– Нам удалось добиться результата, выиграли и заработали два очка. Об игре, думаю, тренер сказал всё на пресс-конференции. То, что было в Петербурге, нужно было переламывать и опять находить свою игру. Думаю, мы на правильном пути.

– Можно ли говорить, что после матча в Санкт-Петербурге было важно максимально строго сыграть в обороне?

– Да нет, мы играли в свою игру. Естественно, у нас есть задача не пропускать. Во втором периоде нас немного подвели удаления, но ничего страшного – это хоккей.

– Показалось, что в конце была некая нервозность, небольшой пожар у ворот «Ак Барса».

– Я бы не сказал, что был какой-то пожар или нервозность в конце – мы правильно довели игру до победы. Естественно, 5 на 6 – это преимущество соперника, оно играют в нашей зоне. Но не думаю, что у них были какие-то опасные моменты.

– У вас сегодня помимо победы ещё один положительный момент – 400 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.

– Приятно достичь какого-то рубежа, такой отметки. Постараюсь ещё как можно больше сыграть. Моя задача – играть и побеждать вместе с «Ак Барсом», — приводит слова Батыршина официальный сайт казанского клуба.

Следующую игру «барсы» проведут 10 декабря на выезде против рижского «Динамо».

