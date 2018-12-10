В Татарстане ожидается метель и до -6°С

Сегодня, 10 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов РТ небольшой снег. Днем местами слабая метель.

Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от -5°С до -10°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -1°С до -6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -1°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -3°С до -6°С.

