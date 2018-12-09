Генерал Украины заявил о возможности создания ядерного оружия в стране

Генерал-майор Украины, экс-представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил о возможности создания ядерного оружия в стране. Об этом он заявил в эфире канала «Обозреватель».

По словам Гаращука, Киев может создавать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет. Он подчеркнул, что единственный на сегодня завод по выпуску межконтинентальных баллистических ракет находится в Днепропетровске.

«В мире на сегодняшний день нет такого завода по выпуску межконтинентальных баллистических ракет, какой был в СССР, а затем в независимой Украине, в Днепре. Ни США, ни Китай, ни Россия не смогли выпустить аналог для ракеты класса «Сатана», — заявил он.

Кроме того, Петр Гаращук отметил, что в вопросе создания ядерного оружия Украине не стоит опасаться международных санкций.

Напомним, ранее в Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия.