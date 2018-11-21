В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

В Совете Федерации предложили Совету безопасности РФ подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», где говорится об условиях применения Россией ядерного оружия.

Об этом говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам проведенного комитетом Совфеда по обороне и безопасности круглого стола.

Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта «Национальной военной стратегии РФ», пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности до 2025 года.