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В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

19:20, 21.11.2018 1
В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия
Фото: mil.ru

В Совете Федерации предложили Совету безопасности РФ подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», где говорится об условиях применения Россией ядерного оружия.

Об этом говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам проведенного комитетом Совфеда по обороне и безопасности круглого стола.

Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта «Национальной военной стратегии РФ», пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности до 2025 года.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:56
    Народ это не занимает, зря стараются.
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