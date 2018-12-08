Итоги недели в Удмуртии: признание Соловьевым своей вины, тариф на ТКО и патент на Тол Бабая

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений, рассказали на этой неделе в СК. Следственный комитет завершил расследование по этому уголовному делу. По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В Минстрое Удмуртии решили определять тариф за ТКО исходя из количества проживающих, а не площади жилья. Об этом по итогам заседании круглого стола, организованного региональным отделением ОНФ по этой теме, заявил замминистра строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин. Все параметры тарифа должны быть утверждены до 20 декабря. В Минстрое УР на данный момент называют вероятными тарифами 120—130 рублей с человека в многоквартирных домах и 110 рублей — в частных домах.

Власти Удмуртии прорабатывают вопрос о запуске переработки промышленных отходов 1—2 класса опасности на базе бывшего объекта по уничтожению химоружия в Камбарке. Отмечается, что подобный проект необходим для сокращения рисков загрязнения окружающей среды. При этом вопрос о создании подобного комплекса в Камбарке будет выноситься на общественные слушания.

35-летняя женщина, погибшая, предположительно, при падении с крыши многоэтажного дома в Глазове, наблюдалась в психиатрической больнице более 15 лет. Об этом в начале недели сообщили в СУ СК по Удмуртии. Трагедия произошла 30 ноября. Возле одного из многоэтажных жилых домов по улице Пехтина в Глазове были обнаружены тела трех местных жительниц: 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предварительно, смерть наступила в результате падения. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «убийство малолетнего» и «доведение до самоубийства».

В Госсовете Удмуртии усомнились в корректности выдачи патента на использование бренда Тол Бабая — удмуртского Деда Мороза. Споры вокруг использования этого бренда создают негативный фон вокруг республики, считает председатель профильной комиссии Татьяна Ишматова. Конфликт вокруг использования названия удмуртского сказочного персонажа возник между правообладателем — Усадьбой Тол Бабая в Шарканском районе республики и музеем-заповедником «Лудорвай» в Завьяловском районе. Патент на наименование «Тол Бабай» был выдан еще в 2011 году на 10 лет.