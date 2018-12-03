Следком: одна из погибших в Глазове более 15 лет наблюдалась в психбольнице

35-летняя женщина, погибшая, предположительно, при падении с крыши многоэтажного дома в Глазове, наблюдалась в психиатрической больнице более 15 лет.

Трагедия произошла днем в пятницу, 30 ноября. Возле одного из многоэтажных жилых домов по улице Пехтина в Глазове были обнаружены тела трех местных жительниц: 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предварительно, смерть наступила в результате падения.

В пресс-службе СУ СКР по Удмуртии сообщили, что в рамках расследования назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая позволит установить причины произошедшего.

Напомним, уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «убийство малолетнего» и «доведение до самоубийства». При этом знакомые и соседи семьи остаются в полном недоумении, как такое могло случиться с достаточно благополучной на вид семьей. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».