Прощай, химоружие и батарейки. Вместо пороха Удмуртии предлагают утилизацию опасных отходов

На базе бывшего объекта по уничтожению химоружия в Камбарке может появиться завод по утилизации отходов 1-2 класса опасности

Фото: химразоружение.рф

Бывший объект по уничтожению химического оружия в удмуртском городе Камбарка могут переформатировать под утилизацию промышленных отходов 1-2 классов опасности. Как говорят эксперты, потребность в таких заводах в России есть, при этом не созданы условия для переработки обыкновенных батареек. Проектом может заняться «Росатом». Подробнее — в материале «Реального времени».

«В стране обращение с этой категорией отходов слабо поддается законодательному регулированию»

Объект по хранению и уничтожению химоружия в городе Камбарка в Удмуртии может быть использован для запуска проекта по утилизации промышленных отходов 1-2 класса опасности. Как пишут «Известия», за счет строительства комплекса в Камбарке, а также на базе других подобных объектах в Кировской, Курганской и Саратовской областях, планируется решить также вопрос переработки использованных батареек и других опасных промышленных отходов.

О том, что рассматривается возможность запуска подобного производства в Камбарке, подтвердил и первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

«Что касается Камбарки, вопрос появления здесь подобного комплекса будет выноситься на общественные слушания», — отметил Александр Свинин. Фото susanin.news



— Объект по хранению и уничтожению химического оружия в Камбарке находится в федеральной собственности Минпромторга РФ. Федеральное ведомство совместно с Минпромторгом Удмуртии прорабатывают вопрос о реализации проекта по утилизации промышленных отходов 1-2 класса опасности. В стране обращение с этой категорией отходов слабо поддается законодательному регулированию. Большая их часть попадает на необорудованные площадки. Чтобы исключить риски загрязнения окружающей среды, предполагается создание современных, оборудованных производственно-технических комплексов на базах бывших объектов УХО. Что касается Камбарки, вопрос появления здесь подобного комплекса будет выноситься на общественные слушания, — отметил Александр Свинин.

Ранее в интервью «Реальному времени» он выразил надежду, что активная работа по Камбарке начнется в 2019 году. Предварительное соглашение между правительством и потенциальным инвестором объекта в Камбарке — одним из дочерних обществ Росатома — уже подписано. Детали соглашения он называть отказался.

Химоружие и опасные отходы



Завод по уничтожению химоружия в Камбарке был запущен в 2006 году. Склады по хранению люизита здесь были созданы еще в 1941 году. В стационарных емкостях хранилось 6 349 тонн люизита, что составляло почти 15,9% всех запасов отравляющих веществ в России. Уничтожение химоружия завершилось в марте 2009 года.

Впоследствии рассматривались разные варианты для переоборудования помещений бывшего завода. В сентябре 2017 года во время телемоста с Кизнером по случаю завершения уничтожения химического оружия в России министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину о возможности перепрофилировать объект в Камбарке под межрегиональный центр по обезвреживанию опасных промышленных отходов.

Рассматривались разные варианты для переоборудования помещений бывшего завода. Фото: пресс-служба Минприроды УР



Известно, что именно «Росатом» займется в России вопросом утилизации и переработки отходов 1-2 классов опасности. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который начнет работу в Удмуртии с 1 января 2019 года, будет заниматься только отходами 3-4 классов опасности.

К 1-му классу опасности относят обычно трансформаторы, конденсаторы, креозол и его остатки, ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы, асбестовую пыль, синтетические и минеральные масла, отходы солей мышьяка, антидетонационные присадки и отходы, ко 2-му классу — отработанные и бракованные аккумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы и т. п.

Инфраструктура для батареек

Активист ижевского экологического движения «Зеленый паровоз», продвигающего идею раздельного сбора мусора, Владимир Любимов отмечает, что потребность в заводах по переработке и утилизации промышленных отходов в России стоит остро.

— Вызывает вопросы только география. Мне кажется, эти четыре точки — не самое лучшее расположение, но если такие заводы появятся, это уже что-то. К примеру, в России только одно предприятие занимается переработкой батареек, оно расположено в Челябинске. Вы можете себе представить, сколько в нашей стране каждый день вырабатывается батареек. Запрос у общества на их утилизацию есть, но нет системы, как их собирать и везти, — говорит Любимов.

«Пункты сбора батареек в Ижевске появляются, но мы на самом деле не знаем, кто и как их обслуживает и куда эти батарейки потом отправляются, ведь с коммерческой точки зрения их переработка не выгодна», — отмечает Любимов. Фото vk.com



По его словам, мощности существующего завода в Челябинске позволяют перерабатывать до миллиарда батареек, однако технология эта дорогостоящая. За сдачу батареек нужно платить. Пару лет назад «Зеленый паровоз» организовывал сбор батареек, но это была разовая акция, так как требует финансовых вложений. В рамках их традиционных акций «Разделяйка» батарейки активисты не принимают, хотя люди нести их готовы. Получается, что эти отходы 2-го класса опасности с бытовым мусором оказываются на полигонах ТБО.

— Пункты сбора батареек в Ижевске появляются, но мы на самом деле не знаем, кто и как их обслуживает и куда эти батарейки потом отправляются, ведь с коммерческой точки зрения их переработка не выгодна, — отмечает Любимов.

Принципы раздельного сбора мусора в Удмуртии уже внедряет регоператор по обращению с ТКО, однако в специальные контейнеры жителям предлагают опускать отходы из пластика, стекла, металла, полиэтилена и упаковки тетрапак. В нескольких местах ранее появились урны для сбора выработавших свой ресурс лампочек, термометров и батареек. Однако полноценной инфраструктуры для сбора таких опасных, но бытовых отходов, по словам активиста, пока нет.