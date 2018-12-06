В Госсовете Удмуртии считают некорректным патент на Тол Бабая

В Госсовете Удмуртии усомнились в корректности выдачи патента на использование бренда Тол Бабая — удмуртского Деда Мороза. Споры вокруг использования этого бренда создают негативный фон вокруг республики.

«Я тут даже не хочу высказываться, кто прав, кто виноват. Я считаю, что это просто неправильный негативный фон. Теперь к детям-удмуртам не будет приходить Тол Бабай что ли?» — передает слова председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяны Ишматовой корреспондент «Реального времени».

Она также выразила мнение, что Тол Бабай появился не в 90-е, как утверждает ряд исследователей, а гораздо раньше.

Конфликт, возникший вокруг использования названия удмуртского сказочного персонажа, возник между правообладателем — Усадьбой Тол Бабая в Шарканском районе республики и музеем-заповедником «Лудорвай» в Завьяловском районе.



Ишматова при этом отметила, что Шарканский район серьезно вложился в создание усадьбы Тол Бабая и раскрутку бренда, и стоило бы запатентовать исключительно саму усадьбу.

Патент на наименование «Тол Бабай» был выдан еще в 2011 году на 10 лет, ранее споров вокруг его использования не возникало.

Напомним, что в прошлом году Тол Бабай вошел в топ-10 популярных в России новогодних персонажей.