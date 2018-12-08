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Бизнес

Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

09:35, 08.12.2018
Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Минфин США в очередной раз продлил срок завершения сделок с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.

В сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) говорится, что срок продлен с 7 до 21 января.

К этому времени инвесторы также должны передать права на акции и долговые обязательства компании.

Такое решение связано с тем, что «Русал», EN+ и группа ГАЗ «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями».

Ранее дедлайн продевался до 12 декабря.

В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными Дерипаске, если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.

Бизнес
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