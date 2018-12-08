Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски
Минфин США в очередной раз продлил срок завершения сделок с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
В сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) говорится, что срок продлен с 7 до 21 января.
К этому времени инвесторы также должны передать права на акции и долговые обязательства компании.
Такое решение связано с тем, что «Русал», EN+ и группа ГАЗ «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями».
Ранее дедлайн продевался до 12 декабря.
В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными Дерипаске, если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.Бизнес
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