Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

Минфин США в очередной раз продлил срок завершения сделок с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.

В сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) говорится, что срок продлен с 7 до 21 января.



К этому времени инвесторы также должны передать права на акции и долговые обязательства компании.



Такое решение связано с тем, что «Русал», EN+ и группа ГАЗ «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями».

Ранее дедлайн продевался до 12 декабря.

В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными Дерипаске, если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.