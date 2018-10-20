США вновь продлили срок завершения сделок с группой ГАЗ Дерипаски

Минфин США продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить бизнес-сотрудничество с группой ГАЗ Олега Дерипаски.

Срок продлен до 12 декабря, к этому времени инвесторы также должны передать права на акции и долговые обязательства компании, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин США.

Отмечается, что ранее дедлайн продлевался до 23 октября.

Ранее Минфин США продлил до 12 декабря срок завершения сделок с «Русалом» и EN+ для американских компаний.

В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, в частности, с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.

