Акции «Русала» взлетели на 17,5% после заявлений Минфина США

Стоимость акций компании «Русал», попавшей под санкции США, выросла в результате торгов на Мосбирже на 17,5% и составила 27,45 рубля за штуку.



Рост произошел после заявления Министерства финансов США о правилах заключения сделок с компанией, передает «Коммерсант».

Отмечается, что ведомство разрешило компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, в частности с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.

Это касается периода до 23 октября 2018 года, когда в силу должны вступить санкционные ограничения.

Ранее сообщалось, что «Русал» уже в сентябре может сократить производство алюминия на заводах в Сибири в случае, если компания не сможет договориться с Минфином США о продлении разрешения на бизнес-операции или снятии санкций.