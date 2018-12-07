Бой Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мейвезера может пройти весной в Грозном

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о популярности, которая преследует его сына после боя с Конором Макгрегором, и о возможности проведения боя по правилам бокса против Флойда Мейвезера.

— В худшем случае Хабиба отстранят до июня 2019 года, но выступить сразу после истечения срока дисквалификации не получится. Дело в том, что с 5 мая по 3 июня он будет соблюдать пост в священный месяц Рамадан. Только в начале лета появится возможность вернуться к полноценным тренировкам. Тогда бой Хабиба мы сможем увидеть примерно через 11 месяцев с момента последнего поединка.

— Потенциальный бой вашего сына с Флойдом Мейвезером — одна из самых обсуждаемых тем в мире спорта. Вероятность проведения такого поединка существует?

— Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Хабиб много спаррингует с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично. Если нас отстранят на девять месяцев, то мы можем воспользоваться этим и потратить все время на подготовку к боксерскому поединку.

— Была информация, что руководство UFC уже начало работу над проведением боя Хабиба с Тони Фергюсоном. Вы получали контракт на поединок с американцем?

— На данном этапе вести переговоры о поединке с Фергюсоном неправильно, так как мы ждем итогов заседания атлетической комиссии.

— За последние несколько месяцев Хабиб стал одним из самых популярных людей в России. Он сильно изменился за этот небольшой срок?

— Отвечу поговоркой. Ему просто стало тяжелее выбирать яблоки на базаре. Вокруг Хабиба бешеный ажиотаж, рядом постоянно кто-то бегает, бесконечные фотографии, и все следят за каждым его шагом. Эта популярность, с одной стороны, мешает, но есть и положительные моменты. Например, мы сумели привлечь внимание и к ребятам из своей команды — недавно они подписали рекламный контракт и благодаря этому на ближайшие три года будут обеспечены зарплатой. Уверен, что из этих 12 бойцов смогут пробиться 2—3 человека, — приводят слова Абдулманапа Нурмагомедова «Известия».

Напомним, что 10 декабря состоится слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу о массовой драке после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. На нем обоим бойцам вынесут приговоры. Ожидается, что 30-летний россиянин получит денежный штраф и дисквалификацию. От того, какое именно наказание получит Хабиб, будет зависеть дальнейшее развитие его карьеры.

