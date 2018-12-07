Зарипов: «Давно не надеюсь на вызов в сборную. Я в клубе-то не играю»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, не сыгравший в матче против СКА (1:5), поделился мнением, за счет чего петербургскому клубу удается обыгрывать в этом сезоне казанцев, а также оценил свои перспективы сыграть в составе сборной России.



— Ребятам не хватило созидания. Надо было создавать больше моментов и лучше реализовывать их. Хозяева не позволили это сделать: в самом начале они забрали инициативу, забили нужные голы, после которых нам уже было трудно выкарабкаться. При этом я бы не сказал, что при счете 1:5 все в матче было решено — у нас было несколько хороших смен в зоне хозяев, были стопроцентные моменты, которые нужно было забивать. Как мне показалось, команда могла перевернуть ход матча, и если уж не отыграться, то серьезно сократить отставание. Удача была не за нас, игра продолжилась в том же ритме и закончилась плачевно, — передает слова хоккеиста корреспондент «Матч ТВ» Даниил Ябелов.



— В матче за Кубок открытия в сентябре СКА обыграл «Ак Барс» в Казани со счетом 6:1. Получается, «Ак Барс» потерпел два практически одинаковых поражения от армейцев...



— СКА — для всех неудобный соперник. Это очень техничная команда, с одной из лучших в КХЛ бригад большинства: ребята не глядя отдают друг другу передачи, а реализация на хорошем уровне. Это главный козырь СКА: видно, что они работают над этим не раз, и не два в неделю, а постоянно оттачивают этот компонент, несмотря на и так внушительные результаты.



— Через неделю начинается российский этап Евротура…



— Я уже даже не надеюсь, что меня пригласят. Я в клубе-то не всегда выхожу на лед, как видите… Травмы нет — это тренерские решения, а тренерские решения не обсуждаются — это закон. Команда за время паузы несколько дней отдохнет, а потом хорошо поработает, чтобы остаток чемпионата провести на таком же достойном уровне, что и в 2018 году, — сказал Зарипов Sportbox.