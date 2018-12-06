Стоимость нефти упала на 5% в ожидании решения Путина по сокращению добычи

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ждет решения президента России Владимира Путина, чтобы принять окончательный вердикт касательно нового соглашения о сокращении добычи нефти.

По данным Bloomberg, глава Минэнерго Александр Новак планирует вылететь в Санкт-Петербург, чтобы провести оперативные переговоры с Путиным.



Только после решения президента России на саммите ОПЕК в Вене продолжатся консультации, так как доля Москвы в мировой нефтедобыче значительно превышает доли всех членов картеля, кроме Саудовской Аравии.



«Мы столкнулись с сопротивлением со стороны России касательно значительного сокращения», — сказал агентству один из участников саммита.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не согласна с требованием большинства стран ОПЕК, по которому Москва должна сокращать добычу нефти на 250—300 тысяч баррелей в сутки.



Накануне комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца июня 2019 года. Квоты на снижение добычи могут составить порядка 1 млн баррелей в сутки.