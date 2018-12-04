Reuters: Россия не соглашается на требование ОПЕК сокращать добычу нефти на 250—300 тысяч баррелей в сутки

Россия не соглашается с требованием большинства стран ОПЕК, по которому Москва должна сокращать добычу нефти на 250—300 тысяч баррелей в сутки.

Представители РФ настаивают: сокращение добычи возможно только на 140 тысяч баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации издания, дискуссия проходит очень нервно именно из-за позиции Москвы.

Суть последней идеи внутри ОПЕК сводилась к тому, что каждый член картеля и страны, присоединившийся к соглашению, берет на себя обязательство сократить добычу на 3—3,5% от пиковых значений в октябре 2018 года.

В общей сложности картель планировал таким образом убрать 1,3 млн баррелей в сутки. Эти меры, по прогнозам ОПЕК, поспособствовали бы укреплению нефтяных цен.

Накануне стало известно, что Катар планирует выйти из ОПЕК.