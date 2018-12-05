Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу до конца июня 2019 года
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца июня 2019 года.
Министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи рассказал, что сокращение возможно от уровня добычи нефти в сентябре — октябре 2018 года, передает «Интерфакс».
Конкретные условия сделки будут обсуждаться 6 декабря на заседании ОПЕК, сообщает.
Как информирует ТАСС, квоты на снижение добычи в 2019 году могут составить порядка 1 млн баррелей в сутки.
Ранее СМИ сообщили, что Россия не согласна с требованием большинства стран ОПЕК, по которому Москва должна сокращать добычу нефти на 250—300 тысяч баррелей в сутки.ПромышленностьНефть
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