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Глава ВМС Украины предложил обменять себя на арестованных в России моряков

12:31, 06.12.2018
Глава ВМС Украины предложил обменять себя на арестованных в России моряков
Фото: flickr.com

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко выразил готовность отправиться в российскую тюрьму, если Москва освободит моряков, принимавших участие в провокации в Керченском проливе.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — заявил Воронченко в беседе с Bild.

Напомним, 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Ранее их перевели из Крыма в СИЗО Москвы, где столичный суд предъявил морякам обвинение в незаконном пересечении границы России.

Инцидент произошел в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.

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