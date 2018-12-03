В Москве украинских военных обвинили в незаконном пересечении границы

Украинским военным, задержанным в Черном море, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.



Речь идет о части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», которая предполагает до шести лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Напомним, 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Ранее их перевели из Крыма в СИЗО Москвы. Арест связан с инцидентом в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.