Итоги дня: Путин об Азовском кризисе, связь telegram-каналов с Кремлем, встреча Минниханова и Мутко

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 ноября.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе. Президент России назвал ее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.

Издание «Проект» сообщило, что после нескольких поражений на губернаторских выборах Кремль озаботился контролем над WhatsApp и Viber. Кроме того, в расследовании сказано, что российские политические telegram-каналы связаны с Кремлем и владельцами госкомпаний. К примеру, «Роснефть» приобрела канал «Караульный» за 10 млн рублей, утверждает издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве провел встречу с заместителем председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко. В частности, они обсудили планы работы строительной отрасли республики в 2019 году и затронули тему долевого строительства.

В Москве несколько тысяч человек эвакуировали из торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. По данным СМИ, звонки поступили с Украины. В МВД рассказали, что информация о «минировании» ТЦ оказалась ложной.

Центризбирком России передал мандат ушедшего из Госдумы на пост руководителя администрации главы Башкирии единоросса Александра Сидякина Борису Менделевичу. Затем ЦИК зарегистрировал Менделевича депутатом и выдал ему временное удостоверение.