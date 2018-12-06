Экс-учительница школы в Башкирии отправится в колонию-поселение за мошенничество

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней женщины по факту мошенничества.

Установлено, что в мае 2018 года обвиняемая пообещала уфимке обеспечить ее дочери высокий балл при сдаче ЕГЭ, ссылаясь при этом на знакомства в министерстве образования республики. Потерпевшая, поверив злоумышленнице, ранее работавшей преподавателем, передала ей 135 тысяч рублей.

В действительности обвиняемая реальной возможности повлиять на исход экзамена не имела. Получив деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению, рассказали в прокуратуре Башкирии.

Данное преступление злоумышленница совершила спустя несколько месяцев после своего осуждения за серию аналогичных мошенничеств к трем годам условного лишения свободы.

Подсудимая признала вину в совершении преступления и возместила ущерб потерпевшей. Суд с учетом предыдущей судимости назначил ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.

Напомним, ранее в городе Чайковский в Пермском крае был осужден школьный учитель, ограбивший магазин вместе с другом.