Школьный учитель ограбил магазин в Пермском крае

В городе Чайковский Пермском края осужден школьный учитель, ограбивший магазин вместе с другом.

По данным полиции, в январе 2018 года двое молодых людей решили ограбить магазин. Они основательно подошли к делу: заранее осмотрели место преступления, а также фиксировали мелкие нюансы, в том числе, как выглядел продавец, запомнили пути отхода и так далее.

В итоге, вооружившись пневматическим пистолетом и надев черную балаклаву, мужчина ворвался в торговую точку и потребовал деньги у продавщицы. Вместе с ним в разбойном нападении участвовал его товарищ. Добыча составила четыре тысячи рублей.

По горячим следам злоумышленники были задержаны. Как оказалось, один из них работал учителем английского языка в школе. Позже он был уволен. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подельнику назначено наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ.

Напомним, ранее полиция Казани сообщила о задержании грабителя, который нападал на магазины перед Новым годом в форме сотрудника МВД.