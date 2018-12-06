Россияне потратят на Новый год в среднем по 17 тысяч рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16,9 тыс. рублей. Год назад потребители планировали потратить на праздник до 17,6 тыс. рублей, что даже больше, чем до кризиса.



По факту расходы оказались заметно скромнее — около 16 тыс. рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Deloitte «Новый год и Рождество — 2019».

На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. За год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии — 61% населения в этом году (в 2017 году — 51%). С 22 до 30% выросла доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году.

Отмечается, что в последние годы жители России более бережливо подходят к новогодним покупкам, не совершают лишних трат. Так, новогодний бюджет уже шестой год подряд остается в пределах 16—17 тыс. рублей.

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