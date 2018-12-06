В Уфе прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год

В Уфе в среду, 5 декабря, состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Мероприятие прошло под руководством председателя комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Уфы РБ Павла Васильева. В слушаниях участвовали местные жители, депутаты Госсобрания — Курултая РБ и Совета ГО Уфы, главы администраций районов, руководители городских предприятий, журналисты и общественники. Всего около 600 человек.

Как рассказали в пресс-службе Горсовета Уфы, проект бюджета города на 3 года сформирован без дефицита. Прогнозируемый объем доходов и расходов бюджета на 2019 год — 24,8 млрд рублей, на плановый период 2020—2021 годов — 24,7 млрд рублей и 25,2 млрд рублей соответственно.

Источники пополнения бюджета Уфы в 2019 году: налог на доходы физических лиц — 5 млрд рублей, налоги на совокупный доход — 2,6 млрд рублей, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, — 2,1 млрд рублей. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней составляет 11,9 млрд рублей.

Основная часть расходов Уфы приходится на образование — 10,5 млрд рублей. Другие крупные статьи расходов: национальная экономика — 5,9 млрд рублей, жилищно-коммунальное хозяйство — 2,7 млрд рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 728 млн рублей, социальная политика — 814 млн рублей, физкультура и спорт — 790 млн рублей, культура и кинематография — 592 млн рублей, средства массовой информации — 66 млн рублей.

В итоге по факту слушаний наиболее проработанные и актуальные для города предложения из числа озвученных будут учтены в окончательном проекте бюджета. Он будет вынесен на рассмотрение депутатов Горсовета 19 декабря.

Напомним, ранее правительство России предложило наделить губернаторов полномочиями по передаче денежных средств из бюджета регионов соседним субъектам. Для передачи средств не потребуется одобрения местных парламентов.