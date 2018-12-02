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Губернаторам разрешат делиться бюджетом с другими регионами

16:28, 02.12.2018
Губернаторам разрешат делиться бюджетом с другими регионами
Фото: pixabay.com

Правительство России предложило наделить губернаторов полномочиями по передаче денежных средств из бюджета регионов соседним субъектам. Для передачи средств не потребуется одобрение местных парламентов.

Законопроект в настоящее время проходит обсуждение в законодательных собраниях страны, а Сахалинская область первой отправила отрицательное заключение в Госдуму, пишет Daily Storm.

По мнению парламентариев, поправки создают условия для злоупотреблений на уровне региональной исполнительной власти, поскольку депутаты лишены полномочий в данной схеме. Также отмечается, что лишних денег в бюджете региона нет.

Ранее сообщалось, что Татарстан стала лидером по сумме дохода бюджета среди регионов ПФО. По данным аналитической службы «Реального времени», общий доход РТ за девять месяцев этого года составил 210 млрд рублей. На втором месте Башкирия с 174 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Самарская область с показателем в 132 млрд рублей.

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