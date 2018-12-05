Гордума Екатеринбурга вдвое повысила зарплату новому мэру

Комиссия по местному самоуправлению думы Екатеринбурга одобрила повышение зарплаты новому главе города Александру Высокинскому. Теперь градоначальник за год будет получать выплаты вдвое больше предыдущих.

Ежемесячный оклад мэра составит 54 тысячи рублей. Однако к нему будет прибавлено ежемесячное поощрение в размере 3,8 оклада, передает znak.com. В сумме за год размер выплат составит около 6,6 млн рублей.

И.о. начальника финансового департамента администрации города Анна Турунцева объяснила, что зарплата нового мэра должна быть увеличена в связи со «значительным увеличением круга полномочий».

«Высшее должностное лицо возглавляет администрацию города и является членом правительства Свердловской области. Выросла и его ответственность перед горожанами», — объяснила Турунцева.

Напомним, что предыдущий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил об отставке в мае 2018 года. После этого гордума отменила прямые выборы мэра. В сентябре пост градоначальника занял Высокинский.