Депутаты утвердили мэром Екатеринбурга Александра Высокинского
Сегодня на первом заседании седьмого созыва депутаты гордумы Екатеринбурга выбрали мэром города заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.
Его кандидатуру поддержали все 36 депутатов. Высокинский будет исполнять полномочия мэра 5 лет, передает «РИА Новости».
Также на пост мэра Екатеринбурга претендовали заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Однако генсовет партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Высокинского.
Напомним, что в конце мая депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку Евгения Ройзмана и отменили прямые выборы мэра города.ОбществоВласть
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