Евгений Ройзман объявил об уходе с поста мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку из-за отмены прямых выборов мэра города. Об этом он сообщил сегодня во время заседания городской думы.

«Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку», — цитирует Ройзмана znak.com.

Теперь отставка главы Екатеринбурга должна быть утверждена специальным постановлением.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что власти могут принять законопроект об отмене прямых выборов мэра города. По его мнению, прямые выборы не устраивают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Прямые выборы мэра Екатеринбурга были отменены 3 апреля.