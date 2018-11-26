Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил немедленно приступить к организации работ по строительству нового моста через Белую в створе улицы Воровского на южном выезде Уфы.

Распоряжения о подготовке возведения объекта глава республики поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину и и.о. заместителя премьер-министра РБ Раифу Абдрахимову. По словам Хабирова, ранее ему удалось договориться о выделении средств на строительство с руководителем Росавтодора Андреем Костюком в рамках международного форума «Транспорт России».

«Росавтодор оперативно выделит нам 2,5 млрд. Пока только такая цифра. Немедленно организуйте все мероприятия по началу строительства», — подчеркнул врио главы Башкирии.

Напомним, на транспортном форуме Радий Хабиров также договорился с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым о включении Уфы в высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург.