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Минниханов вошел в «губернаторскую повестку» после заявления о «самой большой ошибке»

12:44, 05.12.2018 1
Минниханов вошел в «губернаторскую повестку» после заявления о «самой большой ошибке»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в «губернаторскую повестку» фонда «Петербургская политика» с заявлением о своей «самой большой ошибке».

В обзоре упоминаются самые заметные заявления и инициативы глав регионов России за прошедшую неделю.

«Р. Минниханов. Назвал самой большой ошибкой своей жизни переезд из деревни в Казань», — следует из рейтинга «губернаторской повестки».

Напомним, Минниханов рассказал об «ошибке» на форуме «Деловые партнеры» в Набережных Челнах. Президент РТ призвал сохранять деревни и признался, что у него «желания не было переезжать в Казань».

«Мне кажется, самой большой ошибкой в моей жизни было то, что я уехал из своей деревни в Казань. Жил бы спокойно себе», — заявил Минниханов.

Ранее президент РТ поделился, что в своем кабинете ощущает себя президентом, а в лесу — сыном лесника.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:15
    Самая его большая ошибка - это не защита всеми силами тренера Рубина Курбана Бердыева, которая началась с меньшей ошибки-назначения Самаренкина.
    В итоге восторжествовала Ложь, а Истина оказалась в загоне. Это распространилось на все сферы.
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