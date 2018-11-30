Минниханов назвал переезд из деревни в Казань своей самой большой ошибкой

Президент Татарстана Минниханов назвал переезд из своей деревни в Казань самой большой ошибкой.

«Нам любой ценой надо сохранять наши деревни! Считается, что если мы все переедем в города-миллионники, то будем счастливы. Я бы так не сказал! У меня у самого даже желания не было переезжать в Казань! Так получилось просто, по работе. Мне нравилось жить в деревне. Мне кажется, самой большой ошибкой в моей жизни было то, что я уехал из своей деревни в Казань. Жил бы спокойно себе», — рассказал он на 13-м по счету форуме «Деловые партнеры Татарстана».

Также Минниханов рассказал о своей матери, которая до 79 лет держала корову, барашков. Она, по его словам, «всегда была самодостаточной»

Подробнее о мероприятии — в материале «Реального времени».