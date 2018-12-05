Кабмин планирует исключить АО «Иннополис» из программы приватизации

Правительство России рассмотрит на заседании сегодня, 5 декабря, проект об исключении АО «Иннополис» из программы приватизации федеральной собственности.



«Проектом распоряжения правительства предусматривается исключение из программы приватизации находящихся в федеральной собственности 97,46% акций акционерного общества «Иннополис» с последующей их передачей АНО ВО «Университет Иннополис», — говорится в сообщении Кабмина.

Отмечается, что меры позволят оптимизировать затраты на образовательную деятельность более чем на 20% и тем самым увеличить число учащихся, открыть новые лаборатории и исследовательские центры, обеспечить реализацию большего количества научных и исследовательских проектов.

Накануне стало известно, что Татарстан из-за «высокой социальной значимости» передал в федеральную собственность 14-километровый мост через Каму у села Сорочьи горы.

Ранее власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества Татарстана на следующий год. Так, в 2019 году приватизации в том числе подлежат АО «Санаторий «Крутушка», АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр КНИАТ», ЗАО «Бугульминский элеватор» и т. д.