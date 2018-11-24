Власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества на 2019 год

И. о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин подписал постановление «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Татарстан на 2019 год».

Согласно документу, основными задачами государственной политики в сфере приватизации являются привлечение инвестиций, оптимизация состава и структуры госимущества, а также формирование доходов бюджета РТ.

Так, в 2019 году приватизации в том числе подлежат АО «Санаторий «Крутушка», АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр КНИАТ», ЗАО «Бугульминский элеватор» и т. д.

Ранее Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передало АО «Связьинвестнефтехим» пакет ценных бумаг и объекты недвижимости в счет оплаты дополнительного выпуска акций СИНХа на 2,7 млрд рублей.