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Татарстан отдал мост через Каму в федеральную собственность

09:15, 04.12.2018 3
Татарстан отдал мост через Каму в федеральную собственность
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан передал 14-километровый мост через Каму у села Сорочьи горы в федеральную собственность. Сооружение перешло на баланс «Волго-Вятскуправтодор».

Передача моста состоялась в связи с «высокой социально-экономической значимостью объекта», передает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минземимущества РТ Азата Хамаева. Среди других причин — «ликвидация разрыва» дороги федерального значения Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Отмечается, что мост является и частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Напомним, работы по строительству моста шли в два этапа 14 лет и завершились в 2016 году. Стоимость проекта составила 8,7 млрд рублей.

Ранее власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества Татарстана на следующий год. Так, в 2019 году приватизации в том числе подлежат АО «Санаторий «Крутушка», АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр КНИАТ», ЗАО «Бугульминский элеватор» и т. д.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:19
    а в чьей собственности мост был ранее ?
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  • Анонимно 09:38
    8.7 миллиарда за 14 километров и 52 миллиарда за 3 км моста на Волге Южного обхода - в чем разница - в курсовой разнице? Или в расчетах...?
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  • Анонимно 10:35
    это хорошо , сейчас будет финансировать федеральный центр а не бюджет ТАТАРстана.
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