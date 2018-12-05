Правоохранители задержали вице-премьера Ульяновской области

Накануне правоохранители задержали вице-премьера Ульяновской области Павла Дегтяря, ушедшего в отставку около месяца назад.

«Сегодня задержан П. Дегтярь. В ближайшее время он будет этапирован в Москву, в Следственный комитет РФ», — приводит «Интерфакс» слова источника.

Он не исключил, что задержание Дегтяря могло быть связано с уголовным делом о мошенничестве с закупками в ульяновском Минздраве.

Напомним, что масштабные нарушения при закупках лекарств в Ульяновской области уже привели к возбуждению уголовных дел и отставкам ряда чиновников.

