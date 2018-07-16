Ульяновский губернатор пообещал отставки всех причастных к хищениям в Минздраве

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявит об отставках всех, кто связан с хищениями при госзакупках лекарств в регионе. С коррупцией в регионе будет бороться областной совет безопасности.

«У меня, как у губернатора, вызывает беспокойство происходящие коррупционные скандалы, в том числе этот безобразный случай, связанный с директором государственной компании, председателем социального комитета ЗСО и министром здравоохранения», — приводит слова Морозова портал ulpravda.ru.

На аппаратном совещании губернатор рассказал, что глава совета безопасности — замгубернатора области Сергей Люльков — будет отчитываться перед ним. Совет должен будет оперативно проводить проверки по информации о коррупции. Данные проверок будут передаваться правоохранителям.

Ранее Морозов поручил создать рабочую группу по закупкам лекарств. Напомним, что в конце июня в области разразился скандал, связанный с Минздравом региона. В деле о хищениях при закупках лекарств фигурируют министр здравоохранения, а также ряд чиновников и руководителей госкомпаний.