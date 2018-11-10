Вице-премьер Ульяновской области объявил об уходе из политики

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь заявил, что покинет должность и уйдет из политики. Он рассказал, что намерен вернуться в медицинский бизнес.

«Посоветовавшись с семьей, я решил сменить род деятельности и вернуться в медицинский бизнес», — рассказал вице-премьер порталу 73online.ru.

Он рассказал, что еще не знает, останется ли в Ульяновске или вернется на родину — в Пензу.

Чиновник отрицает, что причиной его ухода стал конфликт с заместителем губернатора по внутренней политике Ольгой Никитенко. Он подчеркнул, что расходится с руководителем области Сергеем Морозовым «по-доброму».

Напомним, что 37-летний Павел Дегтярь в 2004 году окончил Самарский государственный медицинский университет. В 2010—2012 годах занимал должность замглавы Минздрава Пензенской области, после чего переехал в Ульяновск. Там он возглавил областной территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. В марте 2014 года Дегтярь был назначен министром здравоохранения области. С 1 июня 2017 года — заместитель губернатора региона по информационной политике. 1 ноября 2017 года он был назначен главврачом Ульяновской областной клинической больницы. 1 июня 2018 года чиновник вступил в должность министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Также являлся заместителем председателя правительства Ульяновской области. В этой должности он курировал молодежную политику, культуру, развитие спорта и туризма. Кроме того, Дегтярь является президентом хоккейного клуба «Волга» (Ульяновск).