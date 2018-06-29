Ульяновский министр здравоохранения попал в больницу после обысков в областном Минздраве

Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдулов госпитализирован. В больницу он попал на фоне прошедших в его ведомстве обысков.

«В настоящее время Р. Абдуллов находится в областной клинической больнице», — приводит сообщение пресс-службы регионального Минздрава «Интерфакс».

Накануне сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области проводили обыски в министерстве. Они связаны с расследованием дела, возбужденного Следственным комитетом.

По данным депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, в ведомстве прошла выемка документов по уголовному делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере при закупках лекарств в медучреждения региона.

В пресс-службе подтвердили факт обысков и сообщили, что Минздрав Ульяновской области сотрудничает со следствием и предоставил все необходимые документы.