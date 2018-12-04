Ушаков: Трамп сам подошел к Путину на саммите G20

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Трамп первым подошел к Путину на саммите G20, чтобы обсудить конфликт из-за Керченского пролива с Украиной.

«Подробно, как это можно было успеть за 10—15 минут, (Путин) пояснил нашу оценку произошедшего. И президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», — цитирует Ушакова «РИА Новости».



Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Однако позже стало известно, что лидеры двух стран провели на саммите неформальный разговор.



По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, следующая встреча Путина и Трампа может состояться в Японии на саммите G20 в июне 2019 года.