Путин и Трамп могут встретиться в июне 2019 года на саммите G20 в Японии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Японии на саммите G20 в июне 2019 года.

«Конечно, возможна», — сказал помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия», отвечая на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа.

«Если говорить о международных форумах, то в Осаке в июне «двадцатка», но как мне представляется, очень важно и для нас, и для них найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», — отметил помощник президента России.

Он также добавил, что американская сторона предложила продолжать контакты.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Тем не менее Путин и Трамп провели на саммите неформальный разговор.