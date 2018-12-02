Путин и Трамп провели неформальный разговор на полях G20

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине.



«Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера на ужине несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами, включая президента Путина», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе. Накануне СМИ показали видео, на котором Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

Позднее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным после того, как Россия освободит украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, и вернет Украине ее суда.