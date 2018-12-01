Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK
Полицейские в Новосибирске отпустили участников группы IC3PEAK, ранее задержанных на железнодорожном вокзале города.
Полицейские хотели проверить музыкантов на наркотики, но они отказались пройти в отделение полиции до приезда адвоката, передает РБК со ссылкой на менеджера группы Олега Митрофанова.
Ранее сообщалось, что музыканты были задержаны на вокзале. Их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный. По словам Митрофанова, участника группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели».
Напомним, в Перми правоохранительные органы трижды сорвали концерт группы IC3PEAK, после чего попросили участников группы «покинуть город».
Такая же ситуация повторилась в Казани. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.Происшествия
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