В Перми трижды сорвали концерт группы IC3PEAK и попросили музыкантов «покинуть город»

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В Перми правоохранительные органы трижды сорвали концерт группы IC3PEAK, после чего попросили участников группы «покинуть город».

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на менеджера группы Олега Митрофанова, после того, как мероприятие было перенесено во второй раз, организаторы попытались провести концерт уже на третьей площадке, однако и туда пришли силовики. В результате музыкантам не удалось выйти на сцену. Зрителям на улице полицейские угрожали административным протоколом за нарушение общественного порядка, если они не разойдутся.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в Telegram, что полиция заблокировала музыкантов из IC3PEAK на заднем дворе клуба и не пускает к музыкантам адвоката Ольгу Бедерсон. Полицейские требуют покинуть Пермь, «предлагают вывезти за черту города».

«По имеющейся информации, «черный список» исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России. Власти внезапно занялись молодежной политикой: как умеют, так и занимаются», — сообщил Чиков.



В результате адвоката к музыкантам все же пропустили, их самих отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ. Причину своих действий сотрудники правоохранительных органов адвокату пояснять отказались.

Ранее глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков настоятельно рекомендовал организаторам концерта IC3PEAK не проводить выступление из-за «суицидальной направленности текстов» группы.

Напомним, ранее в Казани полицейские также пытались сорвать концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты сменили три площадки.