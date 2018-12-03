Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако его запрос до сих пор остался без ответа.



«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», — цитирует Порошенко France24.

Украинский президент обвинил российскую сторону в якобы полном отказе от прямых телефонных переговоров и заявил о «грубом нарушении международного права».

Ранее Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.