Порошенко обвинил Россию в планах захватить Бердянск и Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.



«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — приводит Funke Media Group слова Порошенко.

По его словам, инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию Украины».

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.



Ранее бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.