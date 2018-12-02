Захарова заявила, что Россия защищает Европу от варварства

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Европу от варварства, милитаризма и агрессии защищает именно Россия, а не Украина. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о планах России по захвату Мариуполя и Бердяска.



«После того, как Порошенко заявил о том, что „Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск“, можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от „варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом“, — написала Захарова в Facebook.

По словам Захаровой, благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.



Ранее бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.