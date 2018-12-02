Бывший глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну

Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.



«Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать» — заявил он в интервью N-TV.



Вместе с тем Габриэль обвинил Россию, задержавшую три судна ВМС Украины в своих территориальных водах, в «нарушении международного права». Также он выразил поддержку усилиям канцлера Ангелы Меркель по урегулированию напряженности в регионе.

«Я считаю, что канцлер ФРГ правильно делает, пытаясь сподвигнуть стороны вернуться к нормальным отношениям. А это будет непросто», — отметил экс-министр.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.