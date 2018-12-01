В Сети появилось видео с рабочего завтрака Путина и Меркель

В Интернете появилось видео со встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Буэнос-Айресе.



Политики прилетели в Аргентину на саммит G20. На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, Путин и Меркель пожимают друг другу руки, а затем садятся за стол. Дальнейшее общение лидеров двух стран прошло без представителей прессы.

С российской стороны на завтраке присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Со стороны ФРГ — пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и шерпа Германии в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе. Накануне СМИ показали видео, на котором Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.