Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20

Президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию по итогам саммита G20 из-за смерти Джорджа Буша — старшего.

«Я очень ждал пресс-конференцию до того, как покинуть Аргентину, поскольку мы достигли огромного успеха в общении с различными странами и их лидерами на G20. Однако из уважения к семье Буша и бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы подождем похорон, и после проведем пресс-конференцию», — написал Трамп в Twitter.



I was very much looking forward to having a press conference just prior to leaving Argentina because we have had such great success in our dealing with various countries and their leaders at the G20....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2018 г.

Напомним, о смерти бывшего президента США стало известно сегодня. Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и в последние годы передвигался с помощью инвалидного кресла.

Ранее Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе. Накануне СМИ показали видео, на котором Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.