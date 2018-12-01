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Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20

18:38, 01.12.2018
Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию по итогам саммита G20 из-за смерти Джорджа Буша — старшего.

«Я очень ждал пресс-конференцию до того, как покинуть Аргентину, поскольку мы достигли огромного успеха в общении с различными странами и их лидерами на G20. Однако из уважения к семье Буша и бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы подождем похорон, и после проведем пресс-конференцию», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, о смерти бывшего президента США стало известно сегодня. Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и в последние годы передвигался с помощью инвалидного кресла.

Ранее Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе. Накануне СМИ показали видео, на котором Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

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