Умер бывший президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Причина смерти не уточняется. Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и в последние годы передвигался с помощью инвалидного кресла.



Дордж Буш-старший (Джордж Герберт Уокер Буш) родился 12 июня 1924 года. Пост президента США он занимал с 1989 по 1993 годы. В ноябре 2017 года стал самым долгоживущим в истории президентом США.

Жена 41-го президента США Барбара Буш, с которой он прожил 73 года, скончалась в этом году.

Старший сын Буша-старшего — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, другой сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора Флориды.



Ранее от рака мозга на 81-м году жизни скончался американский сенатор Джон Маккейн.